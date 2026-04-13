Dadri News:18 बच्चे और बस ड्राइवर घायल, ग्रेटर नोएडा में दो स्कूल बसों की आमने-सामने टक्कर से हुआ हादसा

दोनों बसों की आपस में जबरदस्त टक्कर होने से जीएस स्कूल की बस सवार बच्चों में चीख-पुकार शुरू हो गयी। चीख पुकार सुनकर मौके पर राहगीर एकत्रित हो गये और पुलिस को सूचना देकर घायल बच्चों को बस से निकालकर नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया जीएस स्कूल चालक भी घायल हो गया। वहीं, रामाज्ञा स्कूल चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया घटना में 18 बच्चे घायल बताए गए हैं। जिनको दादरी मोहन शरुप अस्पताल व नवीन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी बच्चो को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गयी है।