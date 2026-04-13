Dadri News:18 बच्चे और बस ड्राइवर घायल, ग्रेटर नोएडा में दो स्कूल बसों की आमने-सामने टक्कर से हुआ हादसा

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Dadri school bus accident: दादरी कोतवाली इलाके के आमका-रूपबास मार्ग पर सोमवार सुबह दो स्कूल बसों की आमने-सामने की भिड़ंत में हड़कंप मच गया। इस भीषण सड़क हादसे में एक बस में सवार 18 स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बस का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरी बस का चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस और राहगीरों ने जल्दी से बचाव काम शुरू कर घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।
पुलिस के अनुसार सोमवार सुबह सात बजे के करीब जीएस एंड मेरी कान्वेंट स्कूल ग्रेटर नोएडा का बस चालक संजीव रोजाना की तरह बस में लगभग तीस बच्चो को लेकर दादरी से ग्रेटर नोएडा स्कूल में छोड़ने के लिए आ रहा था जैसे वह दादरी अमका रुपबास रोड पर पहुंचा तो सामने से रामाज्ञा स्कूल की बस चालक तेज गति से खाली बस लेकर आ रहा था।
दोनों बसों की आपस में जबरदस्त टक्कर होने से जीएस स्कूल की बस सवार बच्चों में चीख-पुकार शुरू हो गयी। चीख पुकार सुनकर मौके पर राहगीर एकत्रित हो गये और पुलिस को सूचना देकर घायल बच्चों को बस से निकालकर नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया जीएस स्कूल चालक भी घायल हो गया। वहीं, रामाज्ञा स्कूल चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया घटना में 18 बच्चे घायल बताए गए हैं। जिनको दादरी मोहन शरुप अस्पताल व नवीन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी बच्चो को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गयी है।
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