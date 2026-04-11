Gas Cylinder Scam Noida: गैस एजेंसी का कर्मचारी बनकर घर में घुसते हैं शातिर, पलक झपकते ही सिलेंडर पार!

Cylinder Expiry Scam: नोएडा में गैस सिलिंडर की किल्लत का फायदा उठाकर अब शातिर चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया है। ये शातिर अपराधी खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताकर घरों में दाखिल होते हैं और सिलिंडर की एक्सपायरी डेट या परिजनों से बात होने का झांसा देकर सिलिंडर लेकर रफूचक्कर हो जाते हैं। ये चोर खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताकर घरों में दाखिल होते हैं और एक्सपायरी डेट या गैस लीकेज होने का डर दिखाकर सिलिंडर लेकर चंपत हो जाते हैं।