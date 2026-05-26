The Blessed Ones की ग्रेटर नोएडा में नई शुरुआत, ऑटिज्म अवेयरनेस को मिला नया मंच

बता दें कि The Blessed Ones द्वारा महाराष्ट्र में सात ब्रॉन्च होने के बाद अब 8वीं ब्रॉन्च ग्रेटर नोएडा में NS-58, Block B, Sigma 1 में ऑटिज्म और स्पेशल बच्चों के लिए शुरू किया जा रहा है। जिसमें एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध है ।वहाँ आप अपने बच्चों का 4 घंटे ,8 घंटे और सेशन बेस्ड भी नाम लिखवा सकते है। The Blessed Ones में सिर्फ बच्चों को थेरेपीज और एजुकेशन ही नहीं बल्कि उन्हें सेल्फ डिपेंटेंट बनाया जाता है।