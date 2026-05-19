दीपिका की आखिरी कॉल के बाद उठे सवाल, परिवार बोला- ‘पास का अस्पताल छोड़ दूर क्यों ले गए?’

Deepika nagar death case: ग्रेटर नोएडा के इकोटेक-3 थाना क्षेत्र के जलपुरा गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दीपिका नागर नाम की महिला की छत से गिरकर मौत हो गई। दीपिका के मायके वालों का रो-रोकर बुरा हाल है और उन्होंने इसे आत्महत्या मानने से साफ इनकार कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि दीपिका को बेरहमी से पीटने के बाद छत से नीचे फेंक दिया गया। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है।