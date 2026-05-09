गौतमबुद्धनगर के दादरी में 3 महीने पहले लव मैरिज करने वाली मोनिका नागर की संदिग्ध मौत, ‘1 करोड़ की संपत्ती के लिए हत्या’

मोनिका नागर और अनुज चौहान ने परिवारों की शुरुआती असहमति के बावजूद 16 फरवरी को कोर्ट मैरिज की थी। दोनों के पिता ऑटो चालक हैं और इसी परिचय के चलते दोनों करीब आए थे। लेकिन यह वैवाहिक सुख महज 90 दिन भी नहीं टिक सका। गुरुवार को पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद के बाद मोनिका का शव घर के कमरे में संदिग्ध हालत में मिला। ग्रीमाणों ने बताया कि दोनों में विवाद हुआ था। इसके बाद मोनिका ने कमरे की कुंडी लगा ली। जब कमरे की कुंडी तोड़ी गई तो उसका शव मिला। मोनिका के मायकेवाले ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मोनिका ने फोन कर ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट करने की बात कही थी।