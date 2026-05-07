तू मार देगा? हां मार देंगे…और फिर चलीं गोलियां, साजन भाटी हत्याकांड का 3 मिनट 5 सेकंड का लाइव वीडियो वायरल

सामने आए CCTV फुटेज में शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच बहस होती सुनाई देती है। इसी दौरान एक आवाज आती है कि तू मार देगा? इसके जवाब में दूसरी तरफ से आवाज आती है कि हां, हम मार देंगे। इसके बाद कुछ ही सेकेंड बाद गोलियों की आवाज सुनाई देती है। गोली चलते ही गली में भगदड़ मच जाती है।