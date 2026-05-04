यूनिवर्सिटी के अंदर छात्राओं ने किया ऐसा कांड, जिसे सुनकर हिल जाएगा आपका दिमाग

Ragging Case Viral Video: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से रैगिंग और बदसलूकी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दादरी थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी में कुछ छात्राओं द्वारा एक अन्य छात्रा के साथ की गई बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद से ही यूनिवर्सिटी परिसर में हड़कंप मच गया है। वहीं, घटना का वीडियो वायरल होने के बाद छात्राओं की सुरक्षा, कॉलेज के अनुशासन और प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।