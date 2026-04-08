UP Cabinet Approves Metro University: ग्रेटर नोएडा में ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ को मंजूरी: यूपी में उच्च शिक्षा को मिलेगा नया आयाम

UP Cabinet Approves Metro University Greater Noida: उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ग्रेटर नोएडा में ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। यह विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा और युवाओं को आधुनिक एवं रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा।

