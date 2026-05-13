‘मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं’, सुसाइड से पहले मोनिका ने बनाया 6 मिनट का वीडियो, फिर लगा लिया मौत को गले

Monika Nagar Case Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के घोड़ी बछेड़ा गांव में हुई 22 वर्षीय मोनिका नागर की संदिग्ध मौत के मामले में एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। मोनिका की मौत के चार दिन बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसने इस पूरी गुत्थी को और उलझा दिया है। करीब 6 मिनट 13 सेकंड के इस भावुक वीडियो में मोनिका गहरे मानसिक तनाव और पीड़ा में नजर आ रही है। वीडियो की शुरुआत में वह कैमरे के सामने रोते हुए यह कहती दिख रही है कि वह अपनी मर्जी से यह कदम उठा रही है। मोनिका के टूटे हुए शब्द और उसकी हालत साफ संकेत दे रहे हैं कि वह किसी बड़े मानसिक दबाव में थी। बताया जा रहा है कि वीडियो के अंत में फांसी लगाने तक के विचलित करने वाले दृश्य भी रिकॉर्ड हैं।