रिश्तेदारों से लेना चाहता था बदला, पिता ने अपने ही इकलौते 13 साल के बेटे की कर दी हत्या

सुधांशु आठवीं कक्षा में पढ़ता था। परिवार में वह अकेला बेटा था। बुधवार को प्रदीप उर्फ पप्पी अपने बेटे को लेकर कार से घर से निकला। शाम को जब वह अकेला लौटा तो परिवार ने पूछा, "सुधांशु कहां है?" प्रदीप ने लापरवाही से कहा, 'रिश्तेदार के यहां छोड़ आया हूं।' रात बीतती गई, बेटा नहीं लौटा। परिवार चिंतित हुआ तो प्रदीप अलग-अलग कहानियां सुनाने लगा, कभी कहा दोस्त के यहां छोड़ा, कभी रिश्तेदार के यहां...बताता तो कभी कुछ बता देता। उसकी हरकतों से परिवार वालों को शक होने लगा।