ग्रेटर नोएडा में भीषण हादसा, पति-पत्नी समेत 3 लोगों की मौत, एक बच्ची की हालत गंभीर

पुलिस के अनुसार, एक्सप्रेसवे पर शाहपुर अंडरपास के पास ट्रक ने कार में टक्कर मारी है। ट्रक की टक्कर लगने से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। राहगीरों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार की बॉडी काटकर लोगों को बाहर निकाला।

इसके बाद सभी को दादरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, वहां डॉक्टरों ने विवेक, ममता और हरिराम को मृत घोषित कर दिया। घायल बच्ची परी को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कोतवाली दादरी पुलिस ने मृतकों के परिजनों की शिकायत पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।