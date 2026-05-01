नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन  के 79 दिन बाद पहली उड़ान, तारीख की गई घोषणा

इस संबंध में बताया गया कि उद्घाटन के तुरंत बाद उड़ान शुरू नहीं होती है। सुरक्षा जांच, तकनीकी टेस्ट और एयरलाइंस एलॉटमेंट जैसी प्रक्रियाओं को भी पूरा किया जाता है। नोएडा एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जिसके शुरू होने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल में यात्रियों और हवाई जहाज का दबाव कम होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। जिसे बिल्कुल नई जगह पर बनाया गया है। पहले चरण में 1.02 करोड़ (10.2 मिलियन) यात्रियों को सुविधा देने का अनुमान है, जिसे भविष्य में 7 करोड़ (70 मिलियन) करने का लक्ष्य है।