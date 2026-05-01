1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्रेटर नोएडा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन  के 79 दिन बाद पहली उड़ान, तारीख की गई घोषणा

Noida International Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान की तारीख की घोषणा कर दी गई है। जिसका उद्घाटन 28 मार्च को हुआ था।

2 min read
Google source verification

ग्रेटर नोएडा

image

Narendra Awasthi

May 01, 2026

फोटो सोर्स- ChatGPT

फोटो सोर्स- ChatGPT

First flight date announced from Noida International Airport: नोएडा इंटरनेशनल उद्धाटन 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद से यात्रियों को एयरलाइंस की सुविधा का इंतजार था। चर्चाओं का दौर भी जारी है कि कब से हवाई यात्रा शुरू की जाएगी। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से घोषणा की गई है। उड़ान की तारीख भी निश्चित कर दी गई है, जिसके बाद अटकलों पर विराम लग गया। नोएडा एयरपोर्ट से लोगों को हवाई यात्रा की अच्छी सुविधा मिलेगी। ‌

पहली उड़ान की तारीख की घोषणा

उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने की तैयारी पूरी हो गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया है कि 15 जून से हवाई अड्डे का संचालन शुरू हो जाएगा। पहली उड़ान इंडिगो एयरलाइंस की होगी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो से हवाई अड्डा सुरक्षा कार्यक्रमों की मंजूरी मिल गई है। यमुना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हवाई अड्डा सुरक्षा कार्यक्रम को मंजूरी मिलने के बाद 15 जून से संचालन शुरू करने की घोषणा की है। इसकी समय सारणी जल्दी घोषित की जाएगी।

अत्याधुनिक टर्मिनल बनाया गया

यमुना एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार हवाई अड्डे के संचालन के पहले कई आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक आधुनिक टर्मिनल बनाया गया है।‌‌

28 मार्च को प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को हुआ था, जिसकी पहली उड़ान 15 जून 2026 से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के 79 दिन बाद इंडिगो एयरलाइंस की पहली उड़ान होगी। ‌

उद्घाटन के बाद कई औपचारिकताओं को पूरा करना होता है।

इस संबंध में बताया गया कि उद्घाटन के तुरंत बाद उड़ान शुरू नहीं होती है। सुरक्षा जांच, तकनीकी टेस्ट और एयरलाइंस एलॉटमेंट जैसी प्रक्रियाओं को भी पूरा किया जाता है। नोएडा एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जिसके शुरू होने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल में यात्रियों और हवाई जहाज का दबाव कम होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। जिसे बिल्कुल नई जगह पर बनाया गया है। पहले चरण में 1.02 करोड़ (10.2 मिलियन) यात्रियों को सुविधा देने का अनुमान है, जिसे भविष्य में 7 करोड़ (70 मिलियन) करने का लक्ष्य है।

तीन नामों से जाना जाता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

इसे तीन नामों से जाना जाता है; पहले है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे सरकारी दस्तावेजों में जगह मिला है। यह कुंवर में बना है, इसलिए इसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। यह यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक होने के कारण से भी जाना जाता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 May 2026 06:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन  के 79 दिन बाद पहली उड़ान, तारीख की गई घोषणा

बड़ी खबरें

View All

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पश्चिमी विक्षोभ ने बदली चाल, कल से इन 50 जिलों में तूफानी बारिश; देखें पूरी लिस्ट

UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ ने बदली चाल, कल से इन 15 जिलों में शुरू होगा बारिश का तांडव; देखें पूरी लिस्ट।
ग्रेटर नोएडा

लेंसकार्ट शोरूम में मचा बवाल, धार्मिक बहस ने लिया हिंसा का रूप, ग्राहक ने कर्मचारी पर बरसाए हाथ

Noida News
ग्रेटर नोएडा

बंद कमरे में मिला गर्लफ्रेंड- बॉयफ्रेंड की लाश… पति-पत्नी बताकर लिया रूम, परिवार ने शादी की जानकारी से किया इनकार

ग्रेटर नोएडा

नोएडा में लिव-इन कपल की संदिग्ध मौत, पति-पत्नी बनकर रह रहे थे प्रेमी-प्रेमिका, बंद कमरे में मिली दोनों की लाश

ग्रेटर नोएडा

IMD का 6 दिन का अलर्ट! यूपी में बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में 14,15,16,17,18 और 19 अप्रैल को बारिश का खतरा

climate change, Delhi NCR, Delhi Weather Forecast, downpour, drizzle, HeaT WAVE, heavy rainfall, Heavy rainfall alert April 2026, Heavy Rainfall Report, IMD, IMD latest rain forecast, IMD latest weather forecast, imd pre monsoon forecast, IMD weather bulletin, rain, rain forecast, rain radar, rain showers, rain today, rainfall, rainstorm, temperature, weather, Weather forecast, weather radar, winter storm warning, IMD weather update, IMD alert today, weather forecast India, aaj ka mausam, mausam update, rain alert today, rain today, rain forecast, rainfall update, heatwave alert India, temperature today, weather news Hindi, India weather news, thunderstorm alert, heavy rain alert, Delhi weather today, Delhi NCR weather, UP weather today, Uttar Pradesh weather forecast, UP rain alert, UP heatwave alert, Uttarakhand weather update, Uttarakhand rain alert, Delhi rain alert, North India weather update, IMD weather forecast today, weather update today India, rain thunderstorm alert India, heatwave North India, mausam vibhag update, UP Weather Alert, Uttarakhand Weather Update, IMD Alert April 2026, Heatwave in UP, Thunderstorm Alert India, Rain Alert Uttarakhand, Weather Update Today, Storm Alert North India
ग्रेटर नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.