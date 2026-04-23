नोएडा में लिव-इन कपल की संदिग्ध मौत, पति-पत्नी बनकर रह रहे थे प्रेमी-प्रेमिका, बंद कमरे में मिली दोनों की लाश

Greater Noida Crime: नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के तुगलपुर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक किराए के कमरे से युवक-युवती के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले। दोनों यहां पति-पत्नी बनकर पिछले तीन साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। बुधवार देर रात पड़ोसियों को कमरे से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा खौफनाक था, युवक का शव फंदे से लटका हुआ था, जबकि युवती जमीन पर मृत पड़ी थी।