लखनऊ प्रोजेक्ट को मिले दावेदार, कानूनी उलझनें बरकरार, सबसे बड़ा सवाल क्या अब पूरा हो पाएगा प्रोजेक्ट?

मामले को और जटिल बनाने वाली बात यह भी है कि सार्वजनिक रिपोर्ट्स के अनुसार एलजेके कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी कुछ संपत्तियों पर अलग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई हुई है। वहीं हलवासिया ग्रुप से जुड़े अनंता टॉवर प्रोजेक्ट की कुछ संपत्तियों पर टैक्स अधिकारियों द्वारा अटैचमेंट की कार्रवाई की खबरें भी सामने आई हैं। अनंता टॉवर प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्ट और पैसों के लेनदेन को लेकर भी सवाल उठे हैं, जिनका संबंध एंडीज टाउन प्लानर्स से बताया गया है। इन मामलों का मौजूदा इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा, यह अभी कानूनी और नियामकीय फैसलों पर निर्भर करेगा।