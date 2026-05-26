एक ATM चोरी, तीन लोग और पूरी रात का खेल: क्यों चर्चा में है ‘मोमाकू- मोटर माचिस और कटर’

आजकल दर्शक सिर्फ बड़े स्टार्स या बड़े बजट वाली फिल्मों की तरफ ही नहीं जा रहे। अब लोग ऐसी कहानियां भी देखना चाहते हैं जो अलग हों, थोड़ी रॉ हों, थोड़ी रियल लगें और जिनमें हर कुछ मिनट बाद कहानी नया मोड़ लेती रहे। आने वाली हिंदी फिल्म ‘मोमाकू – मोटर माचिस और कटर’ पहली झलक में ऐसी ही फिल्म लगती है। फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा इसका बेसिक प्लॉट है। कहानी तीन लोगों के आसपास घूमती है जो एक ATM चुराते हैं और उसे एक ट्यूबवेल वाले कमरे में छिपा देते हैं। शुरुआत में यह सब थोड़ा मजेदार और अजीब लगता है, लेकिन धीरे-धीरे कहानी डर, शक, लालच और सर्वाइवल के खेल में बदल जाती है।