एक ATM चोरी, तीन लोग और पूरी रात का खेल: क्यों चर्चा में है ‘मोमाकू- मोटर माचिस और कटर’

आजकल दर्शक सिर्फ बड़े स्टार्स या बड़े बजट वाली फिल्मों की तरफ ही नहीं जा रहे। अब लोग ऐसी कहानियां भी देखना चाहते हैं जो अलग हों, थोड़ी रॉ हों, थोड़ी रियल लगें और जिनमें हर कुछ मिनट बाद कहानी नया मोड़ लेती रहे। आने वाली हिंदी फिल्म ‘मोमाकू – मोटर माचिस और कटर’ पहली झलक में ऐसी ही फिल्म लगती है। फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा इसका बेसिक प्लॉट है। कहानी तीन लोगों के आसपास घूमती है जो एक ATM चुराते हैं और उसे एक ट्यूबवेल वाले कमरे में छिपा देते हैं। शुरुआत में यह सब थोड़ा मजेदार और अजीब लगता है, लेकिन धीरे-धीरे कहानी डर, शक, लालच और सर्वाइवल के खेल में बदल जाती है।
फिल्म की खास बात यह भी है कि पूरी कहानी सिर्फ एक रात में घटती है। यही चीज फिल्म को और ज्यादा टेंशन और थ्रिल देती है। जैसे-जैसे रात आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे किरदारों के बीच भरोसा टूटता दिखता है और हालात ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं। फिल्म का ट्रेलर देखकर साफ लगता है कि मेकर्स ने इसे बहुत रियल तरीके से बनाने की कोशिश की है। इसमें चमक-दमक या जबरदस्ती का हीरोपना नहीं दिखता। गांव, ठंड भरी रात, छोटे लोग, उनके डर और उनकी गलतियाँ — यही इस फिल्म की असली दुनिया है। यही चीज मोमाकू को बाकी फिल्मों से अलग बनाती है।
फिल्म में जटिन सरना, यशपाल शर्मा और अपूर्वा अरोड़ा जैसे कलाकार नज़र आएंगे। जटिन सरना अपने इंटेंस अंदाज के लिए जाने जाते हैं और यहां भी उनका किरदार काफी दिलचस्प लग रहा है। वहीं यशपाल शर्मा जैसी मजबूत एक्टिंग वाले कलाकार फिल्म को और ज्यादा रियल फील देते हैं। अपूर्वा अरोड़ा भी इस रफ और अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में अलग अंदाज में नज़र आ रही हैं।
फिल्म सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं लगती। इसमें डार्क ह्यूमर भी है। कई ऐसे पल दिखते हैं जहां हालात गंभीर हैं लेकिन फिर भी हंसी आ जाती है। यही बैलेंस फिल्म को और ज्यादा दिलचस्प बनाता है। डर, कन्फ्यूजन और ह्यूमर का यह मिक्स आज की OTT ऑडियंस को काफी पसंद आता है।
डायरेक्टर कुलदीप कुनाल ने फिल्म को सिर्फ थ्रिल तक सीमित नहीं रखा। ऐसा लगता है कि उन्होंने किरदारों की सोच, डर और लालच को भी काफी अहमियत दी है। हर किरदार कुछ छिपा रहा है और हर कोई खुद को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है।
फिल्म का नाम ‘मोटर माचिस और कटर’ भी काफी अलग और ध्यान खींचने वाला है। नाम सुनते ही लगता है कि फिल्म की दुनिया थोड़ी अजीब, थोड़ी देसी और पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल होने वाली है।
सबसे अच्छी बात यह है कि मोमाकू खुद को एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म की तरह पेश नहीं कर रही। यह फिल्म अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करती दिख रही है। रॉ स्टोरीटेलिंग, देसी माहौल, डार्क ह्यूमर और अनप्रिडिक्टेबल कहानी शायद इसे उन फिल्मों में शामिल कर दे जिनकी चर्चा रिलीज के बाद धीरे-धीरे काफी बढ़ती है।
ट्रेलर लॉन्च पर अभिनेता जयदीप अहलावत ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए इसकी “रूटेड स्टोरीटेलिंग” और “मैडनेस” की बात कही थी। उनका यह बयान फिल्म के टोन को काफी अच्छी तरह समझाता है। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जिनमें छोटे शहरों की दुनिया हो, किरदार पूरी तरह परफेक्ट ना हों, कहानी हर थोड़ी देर में नया मोड़ ले और आखिर तक सस्पेंस बना रहे, तो ‘मोमाकू – मोटर माचिस और कटर’आपके लिए एक दिलचस्प वॉच साबित हो सकती है। यह फिल्म 4 जून 2026 को KableOne पर रिलीज होगी।
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