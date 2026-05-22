दहेज के खिलाफ दो बहनों की चीख: ‘क्या देश की बेटियां ऐसे ही मरती रहेंगी? हमारी जान बचाइए’

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दोनों बहनें हाथ जोड़कर रोती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि ससुराल वाले दहेज के लोभी हैं और उन पर लगातार मानसिक व शारीरिक जुल्म ढा रहे हैं। बहनों ने आरोप लगाया कि एक बार तो इनमें से एक बहन को जान से मारने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन दूसरी बहन ने किसी तरह उसकी जान बचाई। अपनी बेबसी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ससुराल वालों ने घर में लगे सीसीटीवी का सेटअप बॉक्स भी हटा दिया है ताकि उनके जुल्म का कोई सबूत न बचे।