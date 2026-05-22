CM योगी की सीधी चेतावनी- बेटियों को छेड़ा तो यमराज टिकट काट देंगे, कहा- हम समस्या नहीं, समाधान देते हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज महर्षि देवरहा बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया है। हमने नए जिला अस्पताल के निर्माण के लिए भी निर्देश दिए हैं। जल्द से जल्द जमीन चिह्नित करने को कहा गया है। जनता से जुड़ी कोई भी समस्या, समस्या नहीं रहनी चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। हम समस्या नहीं देते, समाधान देते हैं। समस्याओं का समाधान देने के लिए इस सरकार को जनता जनार्दन चुनती है। यहां ITI बन रहा है, यह स्किल डेवलपमेंट का केंद्र होगा। नौजवानों को स्किल सिखाई जाएगी। जब हमारे पास अच्छी तरह प्रशिक्षित मैनपावर होगी, तो काम की कोई कमी नहीं होगी। यह हमारी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने में मदद करेगी।