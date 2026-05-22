देवरिया को CM ने दी बड़ी सौगात, कहा- जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, वे भी हमें देखकर बोलते हैं- योगी जी, जय श्री राम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में कहा कि विकास योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अच्छी सड़कों को कनेक्टिविटी का होना आवश्यक है। देवरिया-कसया फोरलेन का निर्माण सिर्फ सड़क का निर्माण नहीं है, यह नार्थ और साउथ कनेक्टिविटी का कार्य करेगी। देवरिया- कसया फोरलेन को देवरिया से आगे मऊ तक बढ़ाया जाएगा और उसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के साथ ही वाराणसी को भी कनेक्ट किया जाएगा। सीएम ने कहा कि सिलीगुड़ी तक जो एक्सप्रेसवे जा रहा है, उससे भी देवरिया की जनता कनेक्ट होगी। देवरिया जनपद के लोग 15 मिनट में इस एक्सप्रेसवे तक पहुंच जाएंगे। इस सड़क से विभिन्न नगरों तक यात्रा कर सकेंगे। अच्छी सड़कें प्रगति का आधार बनती है। पहले कोई सोचता नहीं था कि देवरिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा।