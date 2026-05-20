बरेली हिंसा मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई, दंगाइयों को हथियार सप्लाई करने वाला शातिर गिरफ्तार, उत्तराखंड से जुड़े तार

SSP के आदेश पर बहेड़ी पुलिस ने मुखबिरों के नेटवर्क को सक्रिय करके गफ्फार की लोकेशन का पता लगाया था। पुलिस के मुताबिक, गफ्फार खान उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा थाना क्षेत्र के गांव दरऊ का निवासी है। 19 फरवरी 2026 को बहेड़ी पुलिस ने तसलीम और सोमू खान उर्फ औशाफ को पिस्टल व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि वे 5 पिस्टल और 38 कारतूस गफ्फार खान एवं समी को सप्लाई करने जा रहे थे।