बरेली बवाल में उत्तराखंड से पहुंच रहे थे अवैध असलहे, मुख्य सप्लायर गफ्फार खान गिरफ्तार, पूछताछ में कबूला ये सच

पुलिस टीम ने बुधवार सुबह किच्छा-रुद्रपुर रोड स्थित प्रधान मार्केट के पास दबिश देकर गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की खबर इलाके में तेजी से फैल गई। थाने लाकर पूछताछ में गफ्फार ने अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध हथियारों का कारोबार करने की बात स्वीकार कर ली। उसने पुलिस के सामने अपनी गलती भी मानी। मेडिकल परीक्षण के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बहेड़ी के सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी गफ्फार खान का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ उत्तराखंड के किच्छा, पुलभट्टा और शीशगढ़ थानों में करीब दस मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है।