रेलवे का बड़ा ब्लॉक: दिल्ली जाने से पहले पढ़ लें ये खबर, अचानक बदल गए कई ट्रेनों के रूट

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 29 मई और 5 जून को चलने वाली 12211 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस अब छपरा ग्रामीण-भटनी-गोरखपुर मार्ग से संचालित होगी। इसी तरह 20 मई और 3 जून को चलने वाली 12212 आनंद विहार टर्मिनस-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी। मार्ग परिवर्तन के कारण यह ट्रेनें चकिया, बापूधाम मोतिहारी, सगौली, बेतिया, नरकटियागंज और बगहा स्टेशनों से होकर नहीं जाएंगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेनों का सहारा लेना पड़ सकता है। खासकर दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है।