जाट रेजिमेंट सेंटर में पहलवानों की भर्ती, देशभर के युवा दंगलबाजों को मिलेगा सेना में मौका, जानें कैसे

भर्ती में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के पास प्रदेश स्तर पर स्वर्ण पदक या राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी पदक होना अनिवार्य होगा। सेना प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सीधे खेल के माध्यम से आगे बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत देशभर से उभरते पहलवानों को मौका दिया जाएगा।भर्ती रैली में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) की ओर से आयोजित अंडर-14 और अंडर-15 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा भारतीय कुश्ती संघ की राज्य स्तरीय अंडर-14 और अंडर-15 कुश्ती प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और हैवीवेट वर्ग के पहलवानों को भी विशेष प्राथमिकता मिलेगी।