बकरीद पर बरेली में हाई अलर्ट, छतों से हटेंगे ईंट-पत्थर, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर होगी एफआईआर

प्रशासन ने इस बार कुर्बानी के अवशेषों के निस्तारण को लेकर भी सख्त तैयारी की है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पहले से गहरे गड्ढे खोदे जाएं और अवशेषों को नमक व ब्लीचिंग पाउडर डालकर दबाया जाए। साफ कहा गया कि अवशेष खुले में नहीं फेंके जाएंगे और उन्हें ढककर ही ले जाया जाएगा, ताकि पशु-पक्षी उन्हें इधर-उधर न फैला सकें। इसके साथ ही सुअर बाड़ों को पहले से बंद कराने के निर्देश भी दिए गए, ताकि किसी तरह का विवाद खड़ा न हो। बैठक में सबसे ज्यादा जोर सोशल मीडिया पर रहा। डीएम और एसएसपी दोनों ने साफ कहा कि कुर्बानी की वीडियो बनाकर वायरल करने की कोशिश माहौल खराब कर सकती है। अभिभावकों से अपील की गई कि बच्चों को ऐसे वीडियो बनाने से रोकें। पुलिस ने साफ संकेत दिए कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी।