गंगा दशहरा पर रेलवे का बड़ा तोहफा, बरेली होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत

बरेली। गंगा दशहरा पर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। मुरादाबाद मंडल ने 25 और 26 मई को बरेली होकर अनारक्षित श्रेणी की गंगा दशहरा विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इस स्पेशल ट्रेन के संचालन से बरेली, शाहजहांपुर, रामपुर और आसपास के जिलों के हजारों श्रद्धालुओं को सीधा फायदा मिलेगा। हर साल गंगा दशहरा और स्नान पर्व के दौरान हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। कई यात्रियों को घंटों प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ता है, जबकि अनारक्षित डिब्बों में हालत बेहद खराब हो जाती है। ऐसे में रेलवे की यह व्यवस्था यात्रियों के लिए राहत भरी मानी जा रही है।