जंक्शन से महिला को उठाकर ले गए दरिंदे, बच्चे की हत्या की धमकी देकर कमरे में किया गैंगरेप, एक गिरफ्तार

महिला का आरोप है कि कुछ दूर जाने के बाद दोनों का व्यवहार बदल गया। आरोपियों ने उसके बच्चे को गोद में उठा लिया और धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया या विरोध किया तो बच्चे को जान से मार देंगे। मासूम की जान बचाने के लिए महिला डर गई और चुपचाप उनके साथ जाने को मजबूर हो गई। पीड़िता ने बताया कि दोनों आरोपी उसे एक कमरे में ले गए, जहां कई दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वह लगातार डर और दहशत में जी रही थी। इसी दौरान 15 दिसंबर को मौका मिलते ही उसने अपने पति को फोन कर पूरी बात बताई। पति ने उसे वहां से निकालने की योजना बनाई और महिला किसी तरह आरोपियों के कब्जे से बाहर निकल आई।