सिपाही भर्ती में 8161 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा, आसान पेपर ने बढ़ाई हाई मेरिट की चिंता, जंक्शन पर धक्का-मुक्की

रामपुर के मोहित ने बताया कि पेपर का स्तर सामान्य रहा और अधिकांश प्रश्न आसानी से हल हो गए। उन्होंने अच्छे परिणाम की उम्मीद जताई। सीतापुर के ध्यानचंद ने कहा कि लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। सामान्य ज्ञान के कुछ सवालों ने थोड़ा उलझाया, लेकिन कुल मिलाकर परीक्षा अच्छी रही। पीलीभीत की गायत्री वर्मा ने कहा कि तैयारी के अनुरूप प्रश्न आए और सभी सवालों को निर्धारित समय में हल करने का प्रयास किया। शाहजहांपुर की सोनाली शुक्ला के अनुसार जो प्रश्न कठिन लगे उन्हें बाद के लिए छोड़ दिया, जिससे समय बचा और पूरा पेपर आराम से हल हो गया।