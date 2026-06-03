बरेली में TGT परीक्षा के पहले ही दिन साल्वर गैंग की सेंधमारी, विमल की जगह परीक्षा दे रहा था प्रमोद, 1.5 लाख में हुई थी डील

बुधवार को पहली पाली के दौरान सुरक्षा एजेंसी की बायोमेट्रिक जांच में युवक की पहचान संदिग्ध पाई गई। जांच में पता चला कि पकड़ा गया युवक आजमगढ़ निवासी प्रमोद है, जो विमल सिंह नामक अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था। आरोपी ने दूसरे के आधार कार्ड पर अपना फोटो लगाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का प्रयास किया था, लेकिन बायोमेट्रिक मिलान में उसकी पोल खुल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई। पूछताछ में प्रमोद ने स्वीकार किया कि परीक्षा देने के बदले उसे डेढ़ लाख रुपये मिलने थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस सौदे के पीछे कौन लोग शामिल हैं।