भाई की शादी के जेवर लेकर लापता हुई बहन, पड़ोसी युवक पर बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप, तलाश में जुटी पुलिस

परिजनों का आरोप है कि जब वे बेटी की जानकारी लेने युवक के घर पहुंचे तो वहां मौजूद परिवार के लोगों ने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि धमकाते हुए भगा दिया। आरोप है कि उन्होंने कहा जो करना था कर लिया, अब जो करना है कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस घटना के बाद परिवार दहशत में है। घर लौटकर जब परिजनों ने अलमारी की जांच की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अलमारी से करीब 50 हजार रुपये नकद, 10 तोला सोने के जेवर और लगभग 700 ग्राम चांदी के आभूषण गायब मिले। पीड़ित का आरोप है कि युवती इन्हीं जेवरों और नकदी को अपने साथ ले गई है।