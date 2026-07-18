18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

भाई की शादी के जेवर लेकर लापता हुई बहन, पड़ोसी युवक पर बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप, तलाश में जुटी पुलिस

Bareilly News: इज्जतनगर थाना क्षेत्र में भाई की शादी के लिए बनवाए गए लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर और नकदी लेकर युवक घर से लापता हो गई। परिजनों ने पड़ोस के युवक पर युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया है।
2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jul 18, 2026

up news

फोटो सोर्स: एआई

Bareilly News:। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में भाई की शादी के लिए बनवाए गए लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर और नकदी लेकर 21 वर्षीय युवती घर से लापता हो गई। परिजनों ने पड़ोस के युवक पर युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे उनकी बेटी किसी काम से घर से निकली थी। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ के बाद जानकारी मिली कि पड़ोस में रहने वाला गोलू उसे अपने साथ ले गया है।

युवक के घर पहुंचे तो मिली धमकी, गाली-गलौज कर भगा दिया

परिजनों का आरोप है कि जब वे बेटी की जानकारी लेने युवक के घर पहुंचे तो वहां मौजूद परिवार के लोगों ने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि धमकाते हुए भगा दिया। आरोप है कि उन्होंने कहा जो करना था कर लिया, अब जो करना है कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस घटना के बाद परिवार दहशत में है। घर लौटकर जब परिजनों ने अलमारी की जांच की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अलमारी से करीब 50 हजार रुपये नकद, 10 तोला सोने के जेवर और लगभग 700 ग्राम चांदी के आभूषण गायब मिले। पीड़ित का आरोप है कि युवती इन्हीं जेवरों और नकदी को अपने साथ ले गई है।

चार महीने बाद बेटे की शादी है, समाज में हो जाएगी बेइज्जती

पीड़ित पिता ने बताया कि चार महीने बाद उनके बेटे की शादी तय है। शादी के लिए वर्षों की मेहनत से जेवर बनवाए गए थे। अब उनके गायब हो जाने से पूरा परिवार सदमे में है। पिता का कहना है कि यदि जेवर वापस नहीं मिले तो शादी की तैयारियां प्रभावित होंगी और समाज में उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इज्जतनगर थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि युवती की तलाश की जा रही है और सामने आए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कर साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Bareilly News: सावन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए बदली गई उर्स-ए-रजवी की तारीखें, अब इस दिन होगा आयोजन

ये भी पढ़ें
Bareilly Urs-e-Razvi Urs-e-Razvi New Date Bareilly News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Jul 2026 02:53 pm

Published on:

18 Jul 2026 02:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / भाई की शादी के जेवर लेकर लापता हुई बहन, पड़ोसी युवक पर बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप, तलाश में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘आजम खान की गलती की सजा यूनिवर्सिटी को न दें’, जौहर विश्वविद्यालय विवाद पर बोले मौलाना बरेलवी

azam khan
बरेली

‘सावन के महीने में मांस की दुकानें बंद रहेंगी’, कांवड़ यात्रा से पहले लिया गया फैसला; बरेली में मंत्री धर्मपाल सिंह ने की घोषणा

bareilly kanwar yatra 2026 meat fish shops closed pushp varsha dharmpal singh
बरेली

Bareilly News: सावन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए बदली गई उर्स-ए-रजवी की तारीखें, अब इस दिन होगा आयोजन

Bareilly Urs-e-Razvi Urs-e-Razvi New Date Bareilly News
बरेली

Waqf Board Scam: वक्फ की परतें खुलीं तो देश का सबसे बड़ा जमीन घोटाला सामने आएगा?’ मौलाना ने CM योगी को लिखी चिट्ठी

Maulana Shahabuddin Razvi Bareilvi
बरेली

BAREILLY NEWS: दवा दिलाने के बहाने महिला से दुराचार, पुलिस की गोली लगते ही गिड़गिड़ाया आरोपी

crime news
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.