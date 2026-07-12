BAREILLY NEWS: दवा दिलाने के बहाने महिला से दुराचार, पुलिस की गोली लगते ही गिड़गिड़ाया आरोपी

रविवार सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी ग्राम शिवपुरी जंगल नहर कोठी के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस का दावा है कि खुद को घिरा देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जुवैद उर्फ जुबैर पुत्र जहीरूद्दीन, निवासी ग्राम मलपुर, थाना भुता के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 37,690 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया है।