12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

BAREILLY NEWS: दवा दिलाने के बहाने महिला से दुराचार, पुलिस की गोली लगते ही गिड़गिड़ाया आरोपी

फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र में महिला को दवाई दिलाने के बहाने सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने रविवार सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jul 12, 2026

crime news

पुलिस की गिरफ्त में घायल आरोपी

बरेली। फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र में महिला को दवाई दिलाने के बहाने सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने रविवार सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, घेराबंदी के दौरान आरोपी ने टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने महिला को डॉक्टर के यहां छोड़ने का झांसा देकर बाइक पर बैठाया और सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर फतेहगंज पूर्वी थाने में दुष्कर्म और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद से पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी।

तमंचा, बाइक और नकदी बरामद

रविवार सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी ग्राम शिवपुरी जंगल नहर कोठी के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस का दावा है कि खुद को घिरा देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जुवैद उर्फ जुबैर पुत्र जहीरूद्दीन, निवासी ग्राम मलपुर, थाना भुता के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 37,690 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया है।

जिला अस्पताल में चल रहा उपचार

मुठभेड़ में घायल आरोपी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस पर जानलेवा हमला, अवैध शस्त्र रखने और अन्य संबंधित धाराओं में अलग से मुकदमा दर्ज किया है। फतेहगंज पूर्वी इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से दुष्कर्म और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। मुठभेड़ के बाद उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में एक और मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Jul 2026 05:32 pm

Published on:

12 Jul 2026 05:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / BAREILLY NEWS: दवा दिलाने के बहाने महिला से दुराचार, पुलिस की गोली लगते ही गिड़गिड़ाया आरोपी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संत प्रेमानंद से गजब का प्रेम: कीलों की सेज पर दंडवती लगाते हुए 27 दिन में बरेली से वृंदावन पहुंचा भक्त

bareilly devotee reaches vrindavan dandvat for premanand
बरेली

‘मैं बहुत डरी हुई हूं, मुझे बचा लीजिए’, बरेली में शिक्षिका ने SSP से मांगी सुरक्षा; जानिए पूरा मामला

Bareilly News, UP Crime, Murder Case Witness, SSP Anurag Arya, Sangeeta Gangwar, UP News in Hindi, बरेली न्यूज़, यूपी क्राइम, एसएसपी अनुराग आर्य, संगीता गंगवार, यूपी न्यूज, Bareilly Murder Case, Pushpendra Gangwar Murder case 2024, UP Police
बरेली

रुपयों का लालच देकर 14 लोगों के खुलवाए बैंक खाते, फिर साइबर ठगों को सौंपे; बरेली पुलिस ने जालसाज गैंग का खुलासा

up news
बरेली

स्कूल के सिलेबस में आतंकी! मौलाना शहाबुद्दीन ने सरकार से की नई सूफी किताबें लागू करने की अपील

Jammu Kashmir textbook controversy
बरेली

नर्सिंग असिस्टेंट मौत कांड: आरोपी पत्नी और साली गिरफ्तार, फरार साढ़ू की तलाश में जुटी पुलिस

up news
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.