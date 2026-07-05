नर्सिंग असिस्टेंट मौत कांड: आरोपी पत्नी और साली गिरफ्तार, फरार साढ़ू की तलाश में जुटी पुलिस

Bareilly News:नर्सिंग असिस्टेंट कुलदीप गोस्वामी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी गुंजा और साली रीना को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर कुलदीप को मानसिक प्रताड़ना देकर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। उधर, मौत से पहले वायरल हुए वीडियो में सुभाषनगर थाने के दरोगा पर लगाए गए 30 हजार रुपये रिश्वत मांगने और शिकायत पर कार्रवाई न करने के आरोपों की जांच भी तेज हो गई है। एसएसपी के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय समिति पूरे मामले की पड़ताल कर रही है।