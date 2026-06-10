पति को दूसरी महिला के साथ देख भड़की पत्नी, चलती कार के आगे आकर रोका रास्ता; 100 मीटर तक घसीटी गई

Wife Dragged on Car Bonnet: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कथित प्रेम प्रसंग को लेकर सड़क पर ऐसा हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। एक महिला ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ कार में जाते देखा तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि पति ने कार नहीं रोकी और महिला बोनट से लटकी हुई करीब 100 मीटर तक घिसटती चली गई। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।