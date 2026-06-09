बाराबंकी में दर्दनाक हादसा: ट्रक-ट्रेलर की टक्कर के बाद लगी भीषण आग, जिंदा जल गए दो लोग

बाराबंकी में दर्दनाक हादसा
Barabanki Truck Trailer Accident: बाराबंकी जिले में लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे पर सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। चौबीसी क्षेत्र के पास हुए इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। टक्कर इतनी भयावह थी कि कुछ ही मिनटों में दोनों वाहन आग के गोले में तब्दील हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात करीब एक घंटे तक प्रभावित रहा।
पुलिस के अनुसार मुर्गी दाना लादकर जा रहा एक ट्रक लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे से गुजर रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रेलर ने ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दोनों वाहनों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों वाहन धू-धू कर जलने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने बचाव का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कोई भी वाहन के करीब नहीं पहुंच सका।
हादसे के समय ट्रेलर में चालक समेत चार लोग सवार थे। टक्कर के बाद लगी आग में ट्रेलर चालक और उसके साथ सवार एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह फंस गए। दोनों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और वे जिंदा जल गए। वहीं अन्य दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से किसी तरह बाहर निकाला गया।
हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत की। आग बुझाने और मलबा हटाने के दौरान एक शव तुरंत बरामद हो गया, जबकि दूसरा शव मुर्गी दाना के नीचे दबा हुआ मिला। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी रहा और करीब छह घंटे बाद मंगलवार सुबह दूसरे मृतक का शव बाहर निकाला जा सका। इस दौरान घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा रहे।
हादसे में घायल निगोहा थाना क्षेत्र के नयाखेड़ा गांव निवासी मनोज कुमार (40) को गंभीर अवस्था में बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। दूसरे घायल का भी उपचार जारी है और चिकित्सक उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
पुलिस ने बताया कि आग में झुलसकर जान गंवाने वाले दोनों व्यक्तियों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। शव पूरी तरह झुलस जाने के कारण पहचान में कठिनाई आ रही है। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पहचान स्थापित करने के लिए आसपास के जिलों के थानों से भी संपर्क किया जा रहा है।
पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पीछे से हुई तेज रफ्तार टक्कर को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।
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