बाराबंकी में दर्दनाक हादसा: ट्रक-ट्रेलर की टक्कर के बाद लगी भीषण आग, जिंदा जल गए दो लोग

Barabanki Truck Trailer Accident: बाराबंकी जिले में लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे पर सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। चौबीसी क्षेत्र के पास हुए इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। टक्कर इतनी भयावह थी कि कुछ ही मिनटों में दोनों वाहन आग के गोले में तब्दील हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात करीब एक घंटे तक प्रभावित रहा।