Barabanki: सीएम योगी के लोधेश्वर दौरे से पहले बारिश का कहर, कार्यक्रम स्थल बना तालाब, प्रशासन अलर्ट

CM Yogi Lodheshwar Visit Preparations: बाराबंकी (Barabanki) में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित लोधेश्वर महादेव मंदिर दौरे से पहले हुई तेज बारिश ने प्रशासनिक तैयारियों की परीक्षा ले ली। लगातार हुई मूसलाधार बारिश के कारण कार्यक्रम स्थल, पार्किंग क्षेत्र और आसपास के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बारिश का सबसे अधिक असर उन स्थानों पर देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। कई जगह पानी भर जाने से अधिकारियों और कर्मचारियों को अंतिम समय में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए युद्धस्तर पर काम करना पड़ा। हालांकि प्रशासन का दावा है कि मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह सुचारु कर दी जाएंगी और कार्यक्रम निर्धारित समय पर संपन्न होगा।