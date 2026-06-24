बाराबंकी में जलाभिषेक से पहले मातम, गोमती नदी में डूबे दो सगे भाई, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Two Brothers Drowned Gomti River: बाराबंकी जिले में बुधवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। हैदरगढ़ स्थित प्रसिद्ध अवसानेश्वर मंदिर में दर्शन और जलाभिषेक करने पहुंचे दो सगे भाइयों की गोमती नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, जबकि गांव में शोक की लहर फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों भाइयों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।