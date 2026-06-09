मरुधर एक्सप्रेस के पहिए हुए जाम, अचानक धधक उठीं लपटें, ट्रेन से कूदने लगे यात्री; बाराबंकी की घटना

घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ और रेलवे की टेक्निकल टीम मौके पर पहुंच गई। कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए आग को बुझाया और जाम हुए पहियों को ठीक किया। इस पूरी कवायद के दौरान ट्रेन करीब 42 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही। सुरक्षा की पूरी जांच और मरम्मत के बाद ही ट्रेन को आगे के सफर के लिए रवाना किया गया।

राहत की बात यह रही कि रेलवे प्रशासन के त्वरित एक्शन के कारण एक बड़ा हादसा टल गया और इस घटना में किसी भी यात्री के जोखिम होने की खबर नहीं है।