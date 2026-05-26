बाराबंकी में खौफनाक हादसा: 100 की स्पीड… आगे ट्रेलर और उड़ गए इनोवा के परखच्चे, 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत

Innova Trailer Accident Barabanki: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मंगलवार देर रात करीब 3 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे ने चार परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। कैंची धाम दर्शन के लिए निकले सात दोस्तों की इनोवा कार लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार में आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। मौके पर चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।