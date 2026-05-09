जीजा ने पत्नी को मुंबई ले जाने से किया मना तो साले का खौला खून, गुस्से में चबा डाली नाक

पत्नी को मुंबई नहीं ले जाने पर साले ने जीजा की नाक काटी | फोटो सोर्स- gemini
UP Crime News Toady: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पत्नी को मुंबई साथ ले जाने से इनकार करना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि नाराज ससुराल वालों ने दामाद पर हमला कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक के साले ने गुस्से में आकर दांतों से उसकी नाक काट ली। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।
मामला बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र के नीमामऊ गांव का है। यहां के रहने वाले अर्जुन कुमार की शादी 3 साल पहले सुमन से हुई थी। अर्जुन मुंबई में मजदूरी का काम करता है। अर्जुन का आरोप है कि उसकी पत्नी सुमन दबाव डाल रही थी कि वह उसे भी अपने साथ मुंबई ले चले। अर्जुन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह उसे ले जाने से मना कर रहा था। इसी बात को लेकर पति-पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था।
घटना 22 फरवरी की बताई जा रही है। होली के बाद जब अर्जुन ने फिर से अकेले मुंबई जाने की तैयारी की, तो सुमन भड़क गई। विवाद बढ़ने पर सुमन ने अपने मायके वालों को फोन कर दिया। कुछ ही देर में सुमन के भाई शिव नरायण, लवकुश, अशोक कुमार और प्रेमलाल अपनी पत्नियों और कुछ अज्ञात साथियों के साथ चार बाइकों पर सवार होकर अर्जुन के घर पहुंचे।
आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने घर में घुसते ही अर्जुन के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी छीना-झपटी के दौरान साले लवकुश ने हिंसक रूप अपनाते हुए अर्जुन की नाक को अपने दांतों से चबा डाली। बीच-बचाव करने आए अर्जुन के परिजनों के साथ भी धक्का-मुक्की की गई। घर के सामान की तोड़फोड़ की गई। हमले के बाद आरोपियों ने अर्जुन को उल्टा दहेज उत्पीड़न के मामले में फंसाने की धमकी भी दी।
पीड़ित अर्जुन ने पहले सामाजिक स्तर पर समझौते की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद उसने एसपी से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हार मानकर पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब अदालत के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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