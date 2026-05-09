जीजा ने पत्नी को मुंबई ले जाने से किया मना तो साले का खौला खून, गुस्से में चबा डाली नाक

मामला बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र के नीमामऊ गांव का है। यहां के रहने वाले अर्जुन कुमार की शादी 3 साल पहले सुमन से हुई थी। अर्जुन मुंबई में मजदूरी का काम करता है। अर्जुन का आरोप है कि उसकी पत्नी सुमन दबाव डाल रही थी कि वह उसे भी अपने साथ मुंबई ले चले। अर्जुन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह उसे ले जाने से मना कर रहा था। इसी बात को लेकर पति-पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था।