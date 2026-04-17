Barabanki पेट्रोल पंप चोरी का खुलासा: कर्मचारी ने सीसीटीवी घुमाकर उड़ाई तिजोरी, 48 घंटे में पकड़ा गया

Petrol Pump Heist Solved in 48 Hours: रामनगर कोतवाली क्षेत्र के दलसराय गांव स्थित पेट्रोल पंप पर हुई लाखों रुपये की चोरी का पुलिस ने महज 48 घंटों के भीतर खुलासा कर दिया। इस वारदात ने उस समय सभी को चौंका दिया, जब यह सामने आया कि चोरी करने वाला कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसी पेट्रोल पंप पर काम करने वाला कर्मचारी था, जो हवा भरने का काम करता था।