Barabanki News: पति शराब पीकर करता था शोषण विरोध पर होती थी पिटाई, महिला आयोग के हस्तक्षेप पर दर्ज हुई रिपोर्ट

बाराबंकी जिले के असंद्रा कोतवाली क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक नवविवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के साथ अशोभनीय व्यवहार के आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर राज्य महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी 29 नवंबर 2025 को पूरे रीति-रिवाज के साथ हुई थी। विवाह के कुछ दिन बाद ही ससुराल का माहौल बदल गया। महिला का आरोप है कि उसका पति रोज शराब पीकर घर आता था। उसके साथ जबरन शोषण करता था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। इसके साथ ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।