बाराबंकी में सपाइयों ने सेना के जवान को पीटा…कसूर सिर्फ इतना, पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का किया विरोध

जानकारी के मुताबिक सतरिख के हसेमऊ गांव में गुरुवार को CC रोड के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान विवाद हो गया। कार्यक्रम में मौजूद सेना के जवान विकास दीप ने आरोप लगाया कि मंच से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही थी। उन्होंने माइक से इतना ही कहा कि मोदी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, इस पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई कर दी। पीड़ित जवान ने बताया कि वह पिछले 18 वर्षों से सेना में तैनात हैं और इन दिनों छुट्टी पर गांव आए हुए हैं।