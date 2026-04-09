देवरिया में स्पा सेंटरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, संदिग्ध स्थिति में मिले युवक-युवतियां…शहर में मचा रहा हड़कंप

छापेमारी के दौरान रिलैक्स स्पा सलून सेंटर समेत अन्य स्पा सेंटरों की भी जांच की गई। कई जगहों से युवक-युवतियां संदिग्ध स्थिति में मिले, जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, कुछ स्थानों से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद होने की बात सामने आई है, फिलहाल अधिकारियों ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में स्पा सेंटरों की आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित होने की आशंका है।