सोशल मीडिया पर जब हुई किरकिरी…विधायक ने खुद कटवाया चालान, क्यों निशाने पर आए BJP विधायक शलभ मणि त्रिपाठी

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ सड़क सुरक्षा के नियमों पर लोगों के कमेंट भी आने शुरू हो गए और जिले में चर्चाओं का बाजार भी गर्म होने लगा। वीडियो में बिना हेलमेट बुलेट की सवारी करते देख पुलिस भी एक्टिव हो गई। जब यह मामला काफी चर्चा में आया तो सदर विधायक ने खुद ही पुलिस से इस गलती के लिए कार्रवाई करने के लिए सोशल मीडिया पर जानकारी दी। देर शाम यातायात पुलिस ने एक हजार रुपये का चालान कर दिया। TSI गुलाब सिंह ने बताया कि विधायक पर एक हजार रुपये का चालान किया गया है।