CM योगी बोले- BJP दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, सपा, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर बोला हमला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- भाजपा देश ही नहीं, दुनिया का एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने हमेशा मजबूती से घोषणा की है। BJP ने घोषणा की है कि राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति का हित अंतिम है। CM ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपनी छवि को लीक से हटकर बनाए रखें। अगर भाजपा कार्यकर्ता भी कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, टीएमसी या DMK की तरह आचरण करने लगे तो समाज कभी सम्मान नहीं देगा। इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को भारत और भारतीयता को सम्मान देते हुए काम करना चाहिए।