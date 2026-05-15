Gorakhpur News: BJP सांसद रवि किशन ने अपना काफिला घटाया, E-कार की सवारी की, कहा- आने वाला समय कठिन है

सांसद रवि किशन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी एवं सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में गाड़ियों का काफिला खत्म कर दिया है। इलेक्ट्रिक कार से दो सांसद कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में जाते समय रवि किशन ने कहा कि इससे पेट्रोल व डीजल की बचत होगी। उन्होंने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा कि आसमान साफ नजर आ रहा है। उन्होंने लोगों से भी पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की है।