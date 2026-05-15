Gorakhpur News: गोरखपुर में पूर्व मंत्री पर जानलेवा हमला, पड़ोसियों ने हथौड़े से फोड़ा सिर…हालत गंभीर

पूर्व मंत्री के परिवार के लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके पड़ोसियों ने मकान से सटे ही गड्ढा खुदवाया था, इस पर उन्होंने विरोध किया और कहा कि बरसात में उनका मकान गिर सकता है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पिछले कई दिनों से कहासुनी हुई जिसके बाद से तनातनी चल रही थी। बेटे का आरोप है कि इसी विवाद के चलते ही पड़ोसियों ने हमला किया है। CO गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है।