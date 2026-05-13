गोरखपुर में खूनी बन चुके हैं खुले नाले, गड्ढे में गिरकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, पेट में घुस गया सरिया

अभी कुछ महीने पहले एक बच्चे की भी मौत नाले में गिरने से हो गई थी, उसके पेट को फाड़कर सरिया बाहर निकल गया था। परिजन डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन तब तक खून ज्यादा बह चुका था। उस समय भी नागरिक काफी विरोध किए थे। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और स्थानीय लोग निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।