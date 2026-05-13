प्रयागराज के नैनी में भीषण आग का कहर, मां की मौत, ICU में जिंदगी की जंग लड़ रही 13 वर्षीय बेटी

प्रयागराज के नैनी बाजार में मंगलवार रात अचानक एक मकान में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के समय घर के अंदर महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। जबकि परिवार के पुरुष नीचे दुकान पर थे। जानकारी के मुताबिक यह मकान राम लाल केसरवानी का है। मकान के नीचे एक दुकान और गोदाम बना हुआ है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि गोदाम में अचानक आग भड़क उठी और कुछ ही देर में लपटें ऊपर बने घर तक पहुंच गईं। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों और दुकानदारों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। वहीं घर में फंसे लोगों को बचाने के लिए पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए। परिवार के कुछ सदस्यों ने जान बचाने के लिए पड़ोसी की छत पर कूदकर बाहर निकलने का प्रयास किया।