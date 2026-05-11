प्रयागराज में हाई वोल्टेज ड्रामा, 30 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, गांव में मचा हड़कंप

Prayagraj Crime News: प्रयागराज के नवाबगंज क्षेत्र के सम्हई गांव में सोमवार सुबह एक युवती करीब 30 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। इस घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई। तुरंत सूचना मिलने पर नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया। खबर लिखे जाने तक युवती टावर पर ही मौजूद थी और उसे सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास जारी था।