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प्रयागराज में हाई वोल्टेज ड्रामा, 30 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, गांव में मचा हड़कंप

प्रयागराज के नवाबगंज क्षेत्र के सम्हई गांव में सोमवार सुबह एक युवती करीब 30 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई।

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प्रयागराज

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Anuj Singh

May 11, 2026

सुबह-सुबह टावर पर दिखी युवती

सुबह-सुबह टावर पर दिखी युवती

Prayagraj Crime News: प्रयागराज के नवाबगंज क्षेत्र के सम्हई गांव में सोमवार सुबह एक युवती करीब 30 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। इस घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई। तुरंत सूचना मिलने पर नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया। खबर लिखे जाने तक युवती टावर पर ही मौजूद थी और उसे सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास जारी था।

टावर पर युवती की स्थिति

स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह लगभग 9 बजे कुछ ग्रामीणों ने युवती को टावर पर चढ़ा देखा। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। युवती टावर के ऊपरी हिस्से पर बैठी हुई है, जिससे उससे बातचीत करना मुश्किल हो रहा है।

युवती की पहचान नहीं हो सकी

पुलिस ने बताया कि युवती की उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के बीच हो सकती है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। मौके पर मौजूद ग्रामीण भी उसे पहचान नहीं पाए हैं और कोई परिजन अभी तक नहीं पहुंचे हैं।

वजह स्पष्ट नहीं

पुलिस का कहना है कि अभी तक यह साफ नहीं हो सका कि युवती ने टावर पर क्यों चढ़ाई। उसकी कोई मांग सामने नहीं आई है। ऊंचाई अधिक होने के कारण उसकी आवाज नीचे तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, जिससे संवाद स्थापित करने में परेशानी हो रही है।

रेस्क्यू में जुटी टीम

पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार युवती को समझाकर सुरक्षित नीचे लाने की कोशिश कर रही है। सुरक्षा के मद्देनजर टावर के आसपास लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है। प्रशासन ने प्राथमिकता यह बताई है कि सबसे पहले युवती को सुरक्षित उतारा जाए।

मौके पर भीड़

घटना की खबर फैलते ही आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। टावर के नीचे लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखने में लगी हुई है। पुलिस ने लोगों से कहा है कि वे टावर के आसपास न आएं और राहत टीम को युवती को सुरक्षित नीचे लाने का काम करने दें।

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Published on:

11 May 2026 11:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज में हाई वोल्टेज ड्रामा, 30 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, गांव में मचा हड़कंप

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