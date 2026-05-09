Instagram Love Story का खौफनाक अंत: शादी के दबाव से तंग प्रेमी ने की हत्या, नहर किनारे मिला नवीं की छात्रा का शव

प्रयागराज के गंगानगर जोन के मऊ आइमा क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर शुरू हुआ प्रेम संबंध दर्दनाक अंत तक पहुंच गया। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद एक 17 वर्षीय लड़के ने अपनी नाबालिग प्रेमिका की हत्या कर दी। मृतका नवीं की छात्रा थी, जबकि आरोपी 12वीं का छात्र बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर शारदा सहायक नहर के किनारे झाड़ियों से छात्रा का शव बरामद किया। पुलिस के अनुसार शव को जानवर भी नोच चुके थे।