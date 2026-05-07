तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा…घर से भगाकर गर्लफ्रेंड की गहने लूटकर कर दी हत्या

मां ने पुलिस को बताया था कि अस्मित (बहरिया थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव का निवासी) उनकी बेटी से बातचीत करता था। भगाने के समय खुशी घर से 2,000 रुपये नकद, सोने की चेन, 3 सोने की अंगूठियां, झुमके, करधन और काफी मात्रा में चांदी के आभूषण (1 किलो छागल, 500 ग्राम कमर पेटी, पायल आदि) लेकर गई थी। मां को आशंका थी कि आरोपी गहनों के लालच में बेटी की हत्या भी कर सकता है।